Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Graffiti-Schmierereien in Hoya

Hoya (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es von Freitag auf Samstag in Hoya (Landkreis Nienburg/Weser) zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti an Hauswänden gekommen. Vornehmlich betroffen sind diverse Gebäude in der Langen Straße und in der Deichstraße. Dabei wurde offensichtlich mit Graffitispray der Schriftzug "Prix" an die tatbetroffenen Gebäude - hauptsächlich in der Langen Straße und der Deichstraße - gesprüht oder mit anderer schwarzer Farbe gemalt. Festgestellt wurde dies, nachdem die Inhaberin eines dort ansässigen Geschäftes die Polizei alarmierte. Bisherigen Ermittlungen zufolge grenzt sich der Tatzeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag 08.15 Uhr ein. Die Polizei bittet nun all jene, die sachdienliche Hinweise geben können und/oder selbst betroffen sind, sich bei dem Polizeikommissariat Hoya unter 04251-934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell