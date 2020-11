Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Schwelbrand in Sauna

SustrumSustrum (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12 Uhr zu einem Einsatz in die Risselstraße in Sustrum alarmiert. In dem Nebengebäude eines Einfamilienhauses kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schwelbrand in einer Sauna. Die Feuerwehren aus Lathen und Sustrum waren mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell