Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Müll in Brand gesetzt

FrerenFreren (ots)

Am Samstag um 22 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in den Park an der Franziskus-Demann-Straße in Freren alarmiert. Bislang unbekannte Täter haben dort den Inhalt eines Mülleimers in Brand gesetzt und einen Einkaufswagen auf die Feuerstelle gelegt. Die Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

