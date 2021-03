Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Bauwagen und Gartenlauben - Polizei hofft auf Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Walter-Kollo-Straße 24.03.2021, 19.55 Uhr - 25.03.2021, 09.30 Uhr

Wolfsburg, OT Fallersleben, Dresdener Straße 24.03.2021, 13.00 Uhr - 25.03.2021, 16.20 Uhr

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend 19.55 Uhr und Donnerstagvormittag 09.30 Uhr auf einem Aktivspielplatz in der Walter-Kollo-Straße zwei Bauwagen und einen Metallkasten aufgebrochen. Das darin aufgefundene Werkzeug nahmen sie an sich und entwendeten es.

Im zweiten Fall sind möglicherweise dieselben Täter in mehrere Gartenlauben im Bereich der Kleingartenanlage Fallersleben-Ost an der Dresdener Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter zur fraglichen Zeit auf das Gelände des direkt an der A 39 gelegenen Kleingartenvereins. Hier betraten sie verschiedene Parzellen und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstüren zu den Lauben oder zerstörten die Glaseinsätze der Fenster. Danach betraten sie die Lauben und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Ob und was sie dabei alles erbeuteten, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Ermittler gehen auch davon aus, dass noch nicht alle Einbrüche bemerkt wurden und sich in den nächsten Tagen noch mehr Geschädigte bei der Polizei melden werden.

Die Polizei kann aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe einen Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen auf dem Aktivspielplatz und in die Gartenlauben an der Dresdener Straße nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Spaziergänger verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell