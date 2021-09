Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Straßenverkehrsgefährdung und Rotlichtverstoß - Zeugen gesucht

Rotenburg/ Bebra - Die Polizei in Rotenburg ist auf der Suche nach zwei Motorradfahrern, die am 6. September rücksichtslos und verkehrswidrig auf den Bundesstraßen 83 und 27 sowie im Stadtgebiet von Bebra unterwegs waren.Wie eine Zeugin berichtete, überfuhren die beiden Zweiradfahrer zunächst gegen 16:40 Uhr die für sie rot zeigende Fußgängerampel in der Ortslage von Lispenhausen. Sie umkurvten dabei mit hoher Geschwindigkeit eine Fußgängerin, die gemeinsam mit einem Kind gerade dabei war, an der Ampel die Bundesstraße zu überqueren.Die Motorradfahrer fuhren weiter auf die B 27 und sodann auf die Kasseler Straße in Richtung Bebra Innenstadt. Dabei versuchten sie immer wieder erfolglos, vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen und fuhren diesen sehr dicht auf. Teilweise fuhr einer der beiden Motorradfahrer nur auf dem Hinterrad. In Bebra bogen sie schließlich in die Rotenburger Straße und anschließend in die Lindenallee ab. Dort verlor die Zeugin sie aus den Augen. Eines der beiden Motorräder habe eine rot-weiße Lackierung gehabt.Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder Personen, die ebenfalls durch die Zweiradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 06623 / 937 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle. Polizeistation Rotenburg

1. VB

Schwerverletzter nach Unfall

Grebenhain/Ilbeshausen-Hochwaldhausen - Am Montag (27.09.) fuhr eine Opel-Astra-Fahrerin, gegen 11:15 Uhr, die L 3140 aus Ilbeshausen kommend in Richtung Lanzenhain. Am Eingang einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte dann frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich leichtverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der schwer verletzte Mitfahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Unfallflucht nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lauterbach - Am Montag (27.09.) fuhren, gegen 7:45 Uhr, eine Opel-Insignia-Fahrerin und eine Daimler-Fahrerin in der Reihenfolge die B 254 von Reuters kommend in Richtung Lauterbach-Maar. Verkehrsbedingt verlangsamten die beiden Frauen dabei die Geschwindigkeiten ihrer Fahrzeuge. Ein nachfolgender Grand-Vitara-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Daimlers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser schließlich noch auf das Heck des vorausfahrenden Insignia aufgeschoben. Der Fahrer des Grand-Vitara fuhr im Anschluss an dem Unfall rechts auf dem dortigen Grünstreifen an den beiden beschädigten Fahrzeugen vorbei und flüchtete nach links über einen Feldweg, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachgekommen zu sein. Der Unfallverursacher konnte später durch die Polizei ermittelt werden. Die Fahrerinnen und der Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

