Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Nach Angriff mit Messer: 19-Jähriger festgenommen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

UPDATE: Nach Angriff mit Messer: 19-Jähriger festgenommen

Fulda - Wir berichteten, dass am Montagabend (27.09.) ein 19-jähriger Mann aus Fulda in der Pauluspromenade mit einem Messer auf einen 18-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 19-Jährige am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Fuldaer in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weitere Auskünfte erteilt die die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

