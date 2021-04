Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei auf der VOCATIUM - Deine Videochatmesse zum Thema Ausbildung in Dessau Roßlau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dessau (ots)

Ihr habt Interesse an dem Beruf eines Bundespolizisten? Am Mittwoch, den 28. April 2021 könnt Ihr per Videochat von 15.00 bis 18.00 Uhr auf ein Team unserer Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt auf der "vocatium Videochat", einer digitalen Messe zur Hilfe bei der Berufswahl, treffen. Die etablierte vocatium-Fachmesse für Ausbildung und Studium für Dessau wird in diesem Jahr coronabedingt im digitalen Format umgesetzt. Das vocatium-Team arrangiert verbindliche Termine aber auch Spontanbesucher sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei können sich Interessierte im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Insbesondere der Weg zum dualen Studium könnte für viele Abiturienten von besonderer Bedeutung sein. Du arbeitest gern mit Menschen zusammen und suchst einen interessanten, abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf? Dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzt die Chance und schaut mal rein! Ein zweiter Termin für diese Messe ist der 26. Mai 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.vocatium.de/online und www.komm-zur-bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell