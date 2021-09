Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Biker auf Augenhöhe" - Polizei Osthessen lehnt sich mit Bikerinnen und Bikern sicher in die Kurve

Osthessen (ots)

"Biker auf Augenhöhe" - Polizei Osthessen lehnt sich mit Bikerinnen und Bikern sicher in die Kurve

Osthessen - Am Samstagvormittag (25.09.) kamen bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen insgesamt acht Biker und eine Bikerin unterschiedlicher Altersgruppen vor der Polizeistation Lauterbach zur Motorradtour "Biker auf Augenhöhe" - anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Osthessen - zusammen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten mit ihrer bunten Vielfalt an Zweirädern unterschiedlichster Baujahre zu der Tour durch den schönen Vogelsberg an. Zur Begrüßung erhielten die gut gelaunten Motorradfahrerinnen und -fahrer noch eine gelbe Warnweste mit dem Aufdruck "Motorradtour - Biker auf Augenhöhe" und "20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen".

Mehr als nur auffällige Maschinen

Gegen 10 Uhr startete die Gruppe die Motorradtour durch die kurvigen Straßen des Mittelgebirges. Begleitet wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von zwei Beamten der Polizeidirektion Vogelsberg mit ihren dienstlichen Zweirädern. Ob innerhalb oder außerhalb der Ortschaften - die Zweiradfahrenden brachten dabei die Straßen mit ihren gelben Warnwesten über mehrere hundert Meter hinweg zum Leuchten. Das entging auch zahlreichen Passantinnen und Passanten nicht, die ihren Blick kaum von der Gruppe lösen konnten.

Nach circa einer Stunde erreichten die Bikerinnen und Biker dann schließlich den Hoherodskopf, wo eine erste Pause eingelegt wurde. Bei herzhaften und süßen Speisen sowie warmen und kalten Getränken kam es zu einem regen Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den beiden Polizeibeamten. Auch die verschiedenen Motorräder und deren Alter wurden thematisiert. "Ich meine, ich hab' die Älteste", triumphierte ein Teilnehmer mit seiner Honda CB 900 F aus den 70er Jahren.

Und die gelben Warnwesten sorgten nicht nur während der Fahrt für gute Sichtbarkeit: Während der Pause nahmen auch andere Biker die Gruppe wahr und zeigten reges Interesse an der Veranstaltung. Den in diesem Zusammenhang aufkommenden Fragen der Zweiradfahrerinnen und -fahrer stellten sich die beiden Polizeibeamten nur zu gerne.

Gemeinsam Biken, aber sicher!

Nach dem Stopp ging es dann weiter entlang der berüchtigten Strecken des Vogelsbergkreises, bis die insgesamt elfköpfige Motorradtruppe, gegen 12:15 Uhr, das Falltorhaus in Schotten erreichte. Auch hier kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander ins Gespräch und legten dabei nicht nur den Fokus auf ihre Maschinen, sondern auch auf die entsprechend erforderliche Schutzausrüstung. Funktionell, aber auch optisch ansprechend, allerdings keinesfalls zu schwer sollte die Ausrüstung - die Leben retten kann - sein. Und so erhielt der oder die eine oder andere Zweiradfahrende auch noch Ausstattungstipps. Bei Einem waren sich jedoch alle Mitfahrerinnen und -fahrer einig: Schutzausrüstung und gute Erkennbarkeit sind ein Muss!

Schließlich ging es mit den Zweirädern noch zurück zur Polizeistation Lauterbach. Dort konnten alle Bikerinnen und Biker nochmal ihre Fragen an die Polizeibeamten stellen. Gegen 14:30 Uhr endete die gesellige Runde mit den Ergebnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: "Geile Aktion!", "Ich hoffe, dass nächstes Jahr das Gleiche stattfindet.", "Das nächste Mal bin ich wieder dabei!". Die Jubiläums-Warnweste, durften die Bikerinnen und Biker natürlich für die künftigen Touren als Andenken an den Tag behalten.

Die Polizei Osthessen bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das große Interesse und den gelungenen Präventionstag.

Tipps und Ratschläge der Polizei Osthessen

"Zweiradfahrende sollten stets vorausschauend fahren und mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen. Motorradfahrende werden durch ihre schmale Silhouette nicht selten schlichtweg übersehen. Dies zeigt sich auch bei Unfällen gerade in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Bikerinnen und Biker sollten sich daher sichtbar machen! Sei es durch helle, reflektierende Kleidung oder den Einsatz einer zusätzlichen Weste. Auch das Verbessern der eigenen Fahrpraxis mit Hilfe von Fahr- und Sicherheitstrainings sowie die mentale und körperliche Vorbereitung gerade auf längere Touren, ist ratsam", rät Polizeihauptkommissarin Wiebke Noll von der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen. "Da nach wie vor die 'Nicht angepasste Geschwindigkeit' eine der Hauptunfallursachen ist, appellieren wir schlussendlich an die Eigenverantwortung aller Biker. Passen Sie bitte Ihre Geschwindigkeit Ihrem Können aber auch der Strecke entsprechend an!"

Sandra Hanke, Pressesprecherin

