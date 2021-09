Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Frankenthal (ots)

Am 06.09.2021, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Heßheim mit seinem Pkw BMW den Nordring in Richtung Beindersheimer Straße, hierbei befuhr er den Linken der beiden Fahrstreifen. Plötzlich kam ihm auf seiner Fahrspur aus Richtung Beindersheimer Straße eine 82-jährige Frau aus Dirmstein mit ihrem Pkw Chevrolet entgegen, welche die Nordbrücke auf der falschen Fahrbahnseite befuhr. Trotz Ausweichweichmanöver des Mannes kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge einen Totalschaden erlitten. Weiterhin wurde noch eine Leitplanke beschädigt. Beide Personen wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht, nach derzeitigem Stand sind beide leichtverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 29.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Nordbrücke für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

