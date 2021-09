POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an Pkw

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal (ots)

Durch den Geschädigten wurden Sachbeschädigungen an zwei seiner Pkw, ein Toyota Aygo und ein Kia Sportage, in Form von Kratzern gemeldet. Die Fahrzeuge standen im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 9e, der Tatzeitraum erstreckt sich von 04.09.2021, 20.30 Uhr, bis 06.09.2021, 08.30 Uhr, der Schaden wird auf etwa 2100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

