Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsbehinderung auf der A 66 wegen Unfall und brennendem LKW im Bereich Neuhof Nord

Fulda (ots)

Ausgebrannter LKW auf der BAB 66

Am Mittwoch, dem 29.09.20212021 gegen 22.40 Uhr geriet ein Lastzug aus Karlsruhe auf der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof Nord und Fulda Süd in Brand. Der 45-jährige rumänische LKW-Fahrer bemerkte, dass plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen und steuerte sein Fahrzeug auf den Standstreifen. Es gelang dem Fahrer noch, den Anhänger vom brennenden Zugfahrzeug abzuhängen. Der LKW, welcher Metallteile geladen hatte, brannte vollständig aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Fulda und Neuhof gelöscht werden. Brandursache dürfte, nach ersten Ermittlungen, ein technischer Defkt gewesen sein. Am Fahrzeug und der Fahrbahn entstanden Sachschäden in Höhe von 100000,-EUR. Die BAB 66 musste mehrere Stunden voll und einige Stunden teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs, welche zur Berichtszeit noch andauerten.

Zusatz:

Am Stauende ereignete sich gegen 01.00 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem drei LKW (40 Tonner) und ein Kleintransporter beteiligt sind. Dabei wurde ein LKW-Fahrer schwer verletzt. Nähere Einzelheiten zur Unfallursache sind noch nicht bekannt. An der Unfallstelle ist ein Sachverständiger für Unfallanalytik im Einsatz. Die Bergung der LKW wird noch mehrere Stunden andauern. Die BAB 66 in Fahrtrichtung Nord ist derzeit gesperrt. Die Unfallstelle liegt unmittelbar im Bereich der Ausfahrt Neuhof Nord, sodass der Verkehr dort abgeleitet wird, aber an der Auffahrt Nord auch unmittelbar wieder auffahren kann.

Polizeiautobahnstation Petersberg, Polizeihauptkommissar, Leibold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell