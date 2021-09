Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse aus Tasche entwendet - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Geldbörse gestohlen

Hünfeld - In einem Einkaufszentrum in der Josefstraße stahlen unbekannte Täter am Mittwoch (29.09.), gegen 11.30 Uhr, einer 85-jährigen Hünfelderin die Geldbörse. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie diese aus dem Einkaufskorb der Geschädigten. Den Diebstahl bemerkte die 85-Jährige erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte und sämtliche Ausweise, Bankkarten und Bargeld fehlten.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (25.09.) und Mittwoch (29.09.) unbefugten Zutritt zu einer Garage in einem Mehrfamilienhaus am Heinrich-von-Bibra-Platz. Dort entwendeten sie ein dunkelblaues Pedelec des Herstellers "Tern" im Wert von rund 1.500 Euro und hinterließen rund 30 Euro Sachschaden.

Julissa Bär

