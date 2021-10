POL-OH: Kokain und Amphetaminküche sichergestellt

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Kokain und Amphetaminküche sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg. Bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg - unter Beteiligung von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Nordhessen - wurden am Mittwochvormittag (29.09.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel vollstreckt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem eine größere Menge Kokain und eine professionelle Amphetaminküche sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Beamtinnen und Beamten des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Drogenanbau und -handel. Die erlassenen Beschlüsse wurden am Mittwoch (29.09.) bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg an Anschriften in Fulda, Oberaula und Bad Hersfeld vollstreckt. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler neben 870 Gramm Kokain und geringen Mengen Haschisch und Marihuana auch professionelles Equipment zur Herstellung von Amphetamin sowie über eineinhalb Kilogramm Streckmittel sicher. Zudem konnten weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Festgenommenen - zwei 31- und 55-jährige Männer und eine 46-jährige Frau aus Bad Hersfeld - wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das bei den Einsatzmaßnahmen sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf rund 65.000 Euro erzielen können.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Alexandra Löw,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellvertretende Pressesprecherin, 0661/924-2701

Dominik Möller,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell