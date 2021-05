Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, den 12.05.2021, gegen 13:15 Uhr, verunfallte ein Pedelec-Fahrer auf der Weyerstraße Ecke Brüderstraße in Solingen.

Der 33-jährige Zweiradfahrer beabsichtigte die Brüderstraße an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Ein in die Brüderstraße abbiegender Kraftfahrzeugfahrer übersah den Solinger augenscheinlich. Um eine Kollision zu verhindern, bremste dieser stark ab und kam in der Folge zu Fall. Hierbei erlitt er Verletzungen.

Der am Unfall beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich hierbei um einen "SUV" gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

