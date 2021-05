Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Wuppertal - Autofahrer erleidet Verletzungen - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (12.05.2021, 06:30 Uhr) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal zu einem Unfall bei dem ein Mann Verletzungen erlitt. Der 43-Jährige war mit seinem Golf auf dem Heimweg. In Höhe der Bushaltestelle Westende prallte er ungebremst auf einen stehenden Linienbus. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 37-jährige Fahrer des Busses sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße für beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden. Um die Ursache für den Unfall zu klären, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell