Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bombendrohung

Bocholt (ots)

Am Fraitag Mittag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr war die Polizei Bocholt in der Hauptfiliale der Stadtsparkasse Bocholt aufgrund einer Bombendrohung tätig. Eine bislang unbekannte männliche Person drohte damit, dass in der Mittagszeit eine Bombe an der Hauptfiliale explodieren würde. Die Polizei räumte und sperrte den unmittelbaren Bereich der Hauptfiliale am Markt ab. Zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter der Sparkasse wurde das Gebäude der Hauptfiliale evakuiert und der normale Betrieb beendet. Nachdem die Polizei das komplette Gebäude durchsucht und keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden wurden, wurde der Einsatz ohne Gefahren für Personen bzw. Sachwerte beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell