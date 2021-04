Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatverdächtige nach Altkleiderdiebstahl schnell ermittelt

Gefälschten Führerschein dabei

Gronau (ots)

Zwei Strafanzeigen sah sich ein Autofahrer am Donnerstag in Gronau gegenüber. Die Gründe: Der Mann konnte nur einen gefälschten Führerschein vorweisen und in seinem Auto lag mutmaßliches Diebesgut. Als Polizeibeamte den 30-Jährigen gegen 20.40 Uhr auf der Enscheder Straße kontrollierten, händigte der Gronauer ihnen einen spanischen Führerschein aus - dieser entpuppte sich schnell als Fälschung. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis des rumänischen Staatsbürgers, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Zudem fanden sich im Fahrzeug des Mannes zwei Säcke mit Altkleidern. Ein Zeuge hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass Unbekannte sich in der Steinstraße an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Im Zuge der Nahbereichsfahndung waren die Beamten auf das Fahrzeug des Tatverdächtigen gestoßen. Ebenfalls unter Verdacht des Diebstahls steht ein 45-jähriger Rumäne ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der im Wagen des 30-Jährigen saß.

