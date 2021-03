Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (10.03.2021) ist es um 19:10 Uhr in der Rosenstraße zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Näheres ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 10.03.2021 unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4860681

Eine Anwohnerin musste vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beamte der Elmshorner Kriminalpolizei nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit durch die Rauchgase nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt.

Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell