Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Range Rover gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (08./09. März 2021) ist es in der Poppenbütteler Straße in Norderstedt zum Diebstahl eines hochwertigen Range Rovers gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten Unbekannte zwischen 22:00 und 08:00 Uhr das zwischen der Böttgerstraße und der Glashütter Landstraße geparkte Fahrzeug.

Der Neuwert des Pkw liegt bei circa 100.000 Euro.

Der Range Rover ist hellblau-metallic und hat ein schwarzes Dach und Hamburger Kennzeichen.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Morgen eine Strafanzeige auf und leiteten erste Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise nehmen die Beamten unter 040 52806-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell