Polizei Wuppertal

POL-W: Pedelec Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, den 13.05.2021, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Hatzfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelec Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 60-jähriger Wuppertaler mit seinem Pedelec auf der Hatzfelder Straße in Fahrtrichtung Westen. Nachdem der Radfahrer an der Kreuzung Hatzfelder Straße, Ecke Grunerstraße bei Rotlicht zeigender Ampel halten musste, beabsichtigte er bei Grün nach links in die Grunerstraße abzubiegen. Beim anschließenden Abbiegevorgang prallte er mit dem entgegenkommenden Skoda eines 40-Jährigen zusammen und kam dadurch zu Fall. Der Rettungsdienst verbrachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (Rie)

