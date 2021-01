Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Fahrbinde (ots)

Bei einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 092 zwischen Friedrichsmoor und Fahrbinde ist am Mittwochnachmittag ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Fahrradfahrer wurde von einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine erfasst und verstarb wenig später an der Unfallstelle. Weitere Details zum Unfallhergang sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt derzeit zur Ursache des Zusammenstoßes. Hierzu wurde auch ein technischer Sachverständiger hinzugezogen. Derzeit ist die Landesstraße 092 an der Unfallstelle voll gesperrt.

