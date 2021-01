Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall bei Schneefall - PKW kam auf der BAB 24 von Straße ab

Parchim / Stolpe (ots)

Bei Schneefall ist am Dienstagmittag ein PKW auf der BAB 24 nahe Parchim von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gefahren. Die 20-jährige deutsche Autofahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca.10.000 Euro. Das Auto musste später abgeschleppt werden. Als Unfallursache geht die Polizei derzeit von unangepasster Geschwindigkeit aus.

