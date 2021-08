Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Erneuter Wohnungseinbruch trotz polizeilicher Präsenz

Großkarlbach, Schliffgasse - Nacht zum 20.08.2021 (ots)

Der 52-jährige Geschädigte bemerkte um 05:30 Uhr, als er beim Bäcker bezahlten wollte, dass sein Geldbeutel leer war. Zu Hause stellte er dann fest, dass in der Wohnung in der Schliffgasse mehrere Schubladen offen standen. Offensichtlich hatte sich in der Nacht ein unbekannter Täter eingeschlichen und gezielt den Geldbeutel "geplündert". Nach Angaben des Geschädigten fehlen ca. 300EUR. Die Tat blieb unbemerkt - der Geschädigte hatte die Terrassentür "zum Lüften" offen stehen. Die PI Grünstadt hatte Großkarlbach aufgrund der zurück liegenden Wohnungseinbrüche in der Nacht verstärkt bestreift, auch mit Zivilkräften. Wir raten dringend dazu, Fenster und Türen im Erdgeschoss (oder in geringer Höhe) nachts geschlossen zu halten.

