Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Wohnungseinbrüche

Großkarlbach/ Grünstadt (ots)

In der Nacht zum 19.08.2021 ereigneten sich vier Wohnungseinbrüche in Großkarlbach. In einem Fall wurden der oder die Täter gestört und flüchteten unerkannt. Gesucht wurde scheinbar ausschließlich Bargeld. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

