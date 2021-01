Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ohne Führerschein ins neue Jahr

WerlWerl (ots)

Am Freitag, um 00:35 Uhr, wurde an der Plaschkestraße ein Pkw kontrolliert. Der 20-jährige BMW-Fahrer aus Werl gab sofort an, keinen Führerschein zu besitzen. Während der Kontrolle stellten die Beamten auch noch Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest ergab den Wert von 0,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ebenfalls Anzeige erstattet. (lü)

