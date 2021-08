Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Alkoholisierter PKW-Fahrer überschlägt sich und landet in Apfelbäumen

Gem. Obersülzen, L454 - 18.08.2021, 20:20 Uhr (ots)

Ein 25-Jähriger aus Frankenthal befuhr mit seinem Pkw die L454, von Obersülzen in Richtung Laumersheim. Kurz nach einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einer Apfelbaumanlage zum Stehen. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien (Test: knapp 1 Promille). Der 25-Jährige wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des entstand Totalschaden (ca. 8.000EUR), an den Obstbäumen entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

