Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit PKW überschlagen

Haßloch (ots)

Ein 23-jähriger aus Böhl-Iggelheim befuhr mit seinem PKW am gestrigen Nachmittag (17.08.21) die K14 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim, als er leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge die Kontrolle über seinen PKW verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach in einem angrenzenden Acker liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug, einem Citroen, entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell