Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 3,7 Promille in Schlangenlinien unterwegs - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zeugen meldeten am 18.08.21, gegen 12:40 Uhr einen auffällig fahrenden PKW-Lenker im Verlauf der B39, Speyer in Fahrtrichtung Neustadt. Der Fahrer und sein Auto konnten kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden, in Folge derer direkt deutlicher Alkoholgeruch, ausgehend vom 56-jährigen Fahrer des gemeldeten VW, wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht auf vorausgegangenen Alkoholkonsum. Ergebnis: 3,7 Promille. Dem Herrn musste eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden. Die Polizei Neustadt bittet weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 06321 854-0, insbesondere durch solche, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

