Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gasaustritt verläuft glimpflich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glücklicherweise haben alle Beteiligten am späten Abend des 17.08.21 schnell und richtig reagiert, nachdem in einem Anwesen in der Pulverturmstraße Gasgeruch wahrgenommen worden war. Die von den Bewohnern zeitnah verständigten Rettungskräfte konnten sich schnell um die Räumung des Gefahrenbereichs, die Ermittlung und Bekämpfung der Ursache, die Lüftung der Räumlichkeiten und die teilweise über Kopfschmerzen und Übelkeit klagenden Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Ein Leck in einem Heizungsboiler hatte zu dem Gasaustritt geführt.

