Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 30.03.2021, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Nadorster Straße, Höhe Autobahnauffahrt zur Nordtangente, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Während die 55 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad stadtauswärts fuhr, bog ein Pkw in gleicher Fahrtrichtung nach rechts auf die Zufahrt zur Nordtangente ein. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Oldenburg Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug stzte die Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Bei dem Pkw soll es sich um ein graues Fahrzeug handeln. Weitere Angaben liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 0441 790 4115, oder an jede andere Polizeidienststelle, zu melden.

