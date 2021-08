Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Identität aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Am 17.08.2021 führte die Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem Pritschenwagen durch, welcher mit sieben Personen besetzt war. Bei Überprüfung der Dokumente durch die geschulten Beamten wurde festgestellt, dass es sich bei einem der Ausweisdokumente um eine Fälschung handelte. Die betroffene Person wurde durchsucht und in den EDV-Systemen überprüft, wobei festgestellt wurde, dass sich der Beschuldigte mit den gefälschten Ausweisdokumenten eine komplett falsche Identität in Deutschland aufgebaut hatte und sogar über eine Versichertenkarte und eine Bankkarte mit den falschen Personalien verfügte sowie ordnungsbehördlich in Rheinland-Pfalz gemeldet ist. Im Rahmen der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte sich illegal in Deutschland aufhält. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie illegalem Aufenthalt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell