Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Radfahrer will sich Kontrolle entziehen - Rauschgift gefunden

Grünstadt, Südring - 19.08.2021, 02:00 Uhr (ots)

Eine Streife der PI Grünstadt wollte in der Nacht einen Fahrradfahrer in der Kirchheimer Straße kontrollieren. Dieser versuchte über die Sankt-Kilian-Straße und später über den Südring zu entkommen. In Höhe des Kindergartens sprang er vom Fahrrad und wollte "Fersengeld" geben, wurde aber von den Beamten und einem Hundeführer der Polizei eingeholt und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden dann ca. 14 Gramm Amphetamin und geringere Mengen Marihuana gefunden. Der 42-Jährige aus Altleiningen ist der Polizei kein Unbekannter.

