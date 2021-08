Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 17.08.2021 um 10:00 Uhr und Mittwoch, den 18.08.2021 um 16:00 Uhr kam es auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 26-jährigen Mainzers. Dieser parkte seinen grauen Ford Kuga in Höhe des Weindomes. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte die Beifahrertür des Ford nicht unerheblich. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000EUR.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

