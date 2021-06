Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Bus

Hagen-Lennetal (ots)

Auf der Berchumer Straße verletzte sich ein Radfahrer leicht, nachdem er mit einem Bus zusammenstieß. Am Mittwoch (16.06.2021) fuhr der 45-Jährige gegen 18.40 Uhr in den Einmündungsbereich. Er konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der rechten Seite des Fahrzeugs. Die 43-Jährige Fahrerin, die in Richtung Lennetal unterwegs war, versuchte noch vergeblich ausweichen. Der Mann kam zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Berchumer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Lennetal. An dem Bus splitterte eine Seitenscheibe auf der rechten Seite. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell