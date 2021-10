Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradunfall mit Leichtverletzter

Kirchheim (ots)

Kirchheim - Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 55jährige Motorradfahrerin aus dem Knüllwald die Kreisstraße 34, von Willingshain in Richtung Raboldshausen. Auf Höhe des Feriendorfes "Eisenberg", in einer Rechtskurve, verlor die Fahrerin die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

