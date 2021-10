Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradunfall bei Tann mit Personenschaden - Sperrung B 278

Fulda (ots)

Gegen 16.37 Uhr ereignete sich auf der B 278 zwischen Hilders und Lahrbach in Höhe Wertstoffhof ein Unfall an dem zwei Kräder beteiligt sind. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Die B 278 ist in dem Bereich seit 17.02 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wird in Kürze die Polizei vor Ort bei der Unfallaufnahme unterstützen.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

