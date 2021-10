Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

B 27 - Unfall in Baustelle

Bebra - Am Freitag 01.10.2021 gegen 22.05 h fuhr ein 22- jähriger Rotenburger auf der B 27 von Bebra in Richtung Bad Hersfeld. In der Einfahrt zum ampelgeregelten einspurigen Baustellenbereich kam er nach rechts von der vorgezeichneten Straßenführung ab und fuhr gegen einen Schutthaufen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

(Berichterstatter: PHK Hahn - Polizeistation Rotenburg)

