Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brand in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am frühen Montagmorgen ist gegen 5.30 Uhr ein Brand in einer leerstehenden Lagerhalle im Gewerbegebiet Maysweg in St. Tönis entdeckt worden.

Die Brandermittler der Polizei gehen nach dem aktuellen Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Deshalb suchen sie Zeugen: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag - oder auch schon eher - am Maysweg verdächtige Beobachtungen gemacht, eventuell Personen wahrgenommen, die dort offensichtlich nichts zu suchen hatten?

Hinweise nimmt das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (384) 210516-0900-086043

