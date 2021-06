Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 26./27.06.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit dem Pkw unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa gegen 02:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Auricher Polizei einen Pkw-Führer auf der Dornumer Straße. Während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des 50-jährigen Fahrzeugführers. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung auf Schulhof

Am späten Samstagnachmittag wurde auf dem rückwärtigen Bereich des Schulhofs der Lambertischule - an der Nicolaistraße - ein Eisentor beschädigt. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder möglicherweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei Aurich

Sonstiges

Ruhestörender Lärm

Im Verlauf der Samstagnacht erhielt die Polizei in Aurich mehrere Beschwerden über ruhestörenden Lärm aufgrund lautstark feiernder Nachbarn. In den meisten Fällen zeigten sich die Verursacher bei Eintreffen der Polizei einsichtig und hielten fortan die nächtliche Ruhe ein. In einigen Fällen, wie am Beispiel eines 35-jährigen Aurichers, genügte das einmalige Einschreiten der Polizei nicht, so dass eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet wurde, bei der eine empfindliche Geldbuße zu erwarten ist.

Altkreis Norden

Marienhafe - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am späten Samstagabend befuhren eine 22-jährige Oldenburgerin und eine 21-jährige Marienhaferin jeweils mit einem E-Scooter die Kirchstraße in Marienhafe, obwohl kein Versicherungsschutz für die beiden Fahrzeuge bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Norden- Fahren unter Drogeneinfluss

Samstagabend wurde ein 42-jähriger Norder im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Zuvor befuhr er mit einem Pkw die Möwenstraße in Norden. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Osteel- Verkehrsunfall

Samstagnachmittag kam es im Leezweg, in Osteel, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Transporter-Fahrer aus Osteel wollte nach ersten Erkenntnissen aus einer Grundstückseinfahrt auf den Leezweg einbiegen und übersah dabei eine 35-jährige Autofahrerin aus Rechtsupweg. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Mittwoch, den 23.06. / 09:00 Uhr bis zum 24.06. / 13:30 Uhr einen auf dem Parkdeck am Norderwall in Esens abgestellten Honda Civic. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Esens unter 04971-926500 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Wittmund in der Blersumer Straße ein niederländisches Fahrzeuggespann. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht über die für das Fahrzeuggespann erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Zudem konnte ebenfalls festgestellt werden, dass sowohl das Zugfahrzeug, als auch der Anhänger nicht zugelassen waren. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Holtgast - Flucht vor einer Polizeikontrolle Am Sonntagmorgen um 04:50 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Wittmund in Holtgast einen BMW-Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Dieser missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit knapp 200 km/h in Richtung Fulkum. Nachdem das Fahrzeug letztendlich zum Anhalten bewegt werden konnte, stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw ein nicht für das Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen angebracht war; zudem war es nicht zugelassen. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung sowie der falsch verwendeten Kennzeichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer hat glücklicherweise nicht stattgefunden. Der Führerschein des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Südbrookmerland wurde beschlagnahmt.

Westerholt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:49 Uhr auf der Auricher Straße in Westerholt, Höhe Terheide, im Begegnungsverkehr zwischen einem Wohnmobil und einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann zu einem Verkehrsunfall. Nach dem seitlichen Zusammenstoß setzte das landwirtschaftliche Gespann seine Fahrt in Richtung Tannenhausen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Am Wohnmobil entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

