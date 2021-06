Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 25./26.06.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Die Polizei Aurich hat am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall aufgenommen, welcher sich gegen 11:30 Uhr im Kreisverkehr der Ekelser Straße in Moordorf ereignet hat. Hierbei erlitt eine 57-jährige Frau aus Südbrookmerland eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen in die UEK Aurich verbracht. Zuvor befuhr sie die Fahrbahn des Kreisverkehrs mit ihrem Pedelec in falscher Fahrtrichtung und es kam zum Zusammenstoß mit dem aus dem Ritzweg in den Kreisverkehr einfahrenden Pkw eines 60-jähriger Urlaubers. In der Folge stürzte die Pedelec-Fahrerin.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pkw-Fahrerin

Am Freitagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es in Ihlow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Frau aus Ihlow schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die junge Frau mit ihrem Pkw auf der Auricher Straße von Westerende-Kirchloog kommend in Richtung Riepe und setzte außer Orts zum Überholvorgang an, als plötzlich der Pkw vor ihr auch nach links ausscherte. Dieser Pkw wurde von einem 41-jährigen Mann aus Aurich geführt. Die Ihlowerin wich hierauf nach links aus und fuhr gegen Baum. Aufgrund der erlittenen Verletztungen wurde die 23-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Ammerland-Klinik nach Westerstede geflogen. Weitere Personen befanden sich nicht in dem verunfallten Pkw. Die Polizei Aurich sucht zu dem Unfallhergang noch Augenzeugen und bittet, sich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am frühen Freitagabend wurde die Polizei Aurich zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 76-jährige Frau aus Aurich die Große-Mühlenwallstraße vom ZOB kommend und missachtete das für sie auf dem zweiten Teil der Fahrbahn geltende Rotlicht. Hier war ein 45-jähriger Auricher mit seinem Pkw im Begriff, nach rechts in den Hoheberger Weg abzubiegen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung übernahm die medizinische Versorgung. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus wurde nicht erforderlich.

Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis

Zwei 17-jährige Jugendliche aus Südbrookmerland wurden am Freitagabend durch eine Streifenbesatzung der Auricher Polizei kontrolliert. Sie waren jeweils mit einem Roller in Moordorf unterwegs, für welche aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre. Da die Jugendlichen lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung waren, wurde gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Nachdem es bereits seit einiger Zeit zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern in Tidofeld gekommen war, rückte die Polizei am Freitagnachmittag erneut aus, um die Streithähne zu trennen. Als dann der 54-jährige Beschuldigte seinen 42-jährigen Kontrahenten im Beisein der Polizei mit der Faust ins Gesicht schlagen wollte, war es genug. Nach dem Einsatz von Pfefferspray wurde er schließlich der Gewahrsamszelle zugeführt. Dort konnte er sich nun beruhigen und sein Verhalten überdenken. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Altkreis Norden - Ruhestörungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es wieder zu zahlreichen Ruhestörungen, zu denen die Polizei ausrücken musste. In den meisten Fällen reagierten die Betroffenen verständnisvoll und stellten den Lärm ein. Unbelehrbare müssen hingegen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein wenig mehr Rücksichtnahme wäre manchmal wünschenswert.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Leerhafe - Sachbeschädigung an Pkw

im Zeitraum von Mittwoch dem 23.06.2021 / 14:00 Uhr bis Freitag den 25.06.2021 / 10:30 Uhr wurde ein in Leerhafe in der Straße "An der Buche" ein Dacia Duster durch einen unbekannten Täter an der Motorhaube zerkratzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Wittmund /Asel - Diebstahl eines VW Passat

In der Nacht von Donnerstag den 24.06.2021 auf Freitag den 25.06.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter von einem Hof in Asel, Dohusen, ein schwarzer VW Passat Variant mit dem amtlichen Kennzeichen WTM - RT 185 entwendet. Zeugen und Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Landkreis Wittmund - Ruhestörungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Landkreis Wittmund wieder zu zahlreichen Ruhestörungen, bei denen die Polizei einschreiten musste. In den überwiegenden Fällen reagierten die Verursacher verständnisvoll und stellten den Lärm ein. Gegen uneinsichtige Verursacher wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. In diesen Fällen müssen die Verursacher mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

