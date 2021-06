Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Holzschuppen in Brand gesetzt +++ Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Holzschuppen in Brand gesetzt

Ein Holzschuppen ist in der Nacht zu Donnerstag in Südbrookmerland/Theene in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Das Feuer an der Theener Straße wurde der Leitstelle gegen 2.30 Uhr gemeldet. Der nur etwa zwei Meter von einem Wohnhaus entfernte Schuppen aus Holz hatte früher als Pferdeunterstand gedient. Er geriet in Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf Carport und Haus verhindern. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Am Samstag, 19.06.2021, kam es in Aurich auf einem Parkplatz zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Dreekamp gegen einen Renault Clio. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8.40 Uhr und 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell