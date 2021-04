Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrzeug übersehen

Knapp 11.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag bei einem Unfall in Künzelsau. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Lkw die Taläckerstraße in Richtung des sogenannten "Taläcker Kreisverkehrs". An der Abzweigung zur Rembrandtstraße übersah er scheinbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Tiguan eines 60-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch Sachschaden entstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

