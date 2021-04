POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Boxberg-Uiffingen: Auto rollt Hang hinunter

Ein 26-Jähriger musste am Mittwochabend in Boxberg-Uiffingen eine unangenehme Erfahrung machen: Nachdem er seinen Pkw auf der Gerbergasse abgestellt hatte, ohne den Gang einzulegen, rollte das Auto trotz leicht angezogener Handbremse los. Infolge prallte der Pkw gegen 18.30 Uhr gegen die Hausecke eines Gebäudes. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Wohnmobil bei Unfall beschädigt

An einem Wohnmobil hat eine unbekannte Person in Großrinderfeld-Gerchsheim einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Samstagabend bis Mittwochmittag auf einem Parkstreifen in der Birkenstraße. Währenddessen muss sich im Rahmen eines Parkmanövers oder beim Rangieren eines unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein Unfall ereignet haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: "Falscher Geschäftsführer" lässt sich in Banken Geld auszahlen

Mit einem gefälschten Personalausweis hat sich ein Unbekannter am Dienstag eine höhere Geldsumme von einem Geschäftskonto bei einer Bank in Wertheim auszahlen lassen. Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr die Bank betreten und dort die Kontonummer des Kontos eines Unternehmens genannt. Dabei gab er sich als dessen Geschäftsführer aus. Ohne die Fälschung des Ausweisdokuments zu bemerken, händigte eine Bankmitarbeiterin dem Mann den gewünschten Betrag aus. Noch am selben Tag versuchte der Mann bei anderen Banken, unter anderem in Bestenheid, mit derselben Masche Geld abzuheben. Dies misslang jedoch. Die Polizei Wertheim warnt Bankangestellte vor dem Betrüger mit folgendem Erscheinungsbild: männlich, kräftig gebaut, circa 180 Zentimeter groß, Glatze und deutlich sichtbare Nackenfalte. Er ist Ende vierzig und trug am Dienstag ein langärmliges, hellblaues Hemd, eine dunkelbeige-farbene, karierte Stoffhose, blaue Plastikhandschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. In einer schwarzen Aktentasche führte er ein blaues DinA 4-Buch mit sich, in dem die Kontonummer notiert war. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890.

