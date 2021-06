Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Sitzgruppe am Kanal beschädigt +++ Neuharlingersiel - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dunum - Sitzgruppe am Kanal beschädigt

In Dunum wurde am Kanal eine Sitzgruppe beschädigt. Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, zerstörten die Täter am Alten Postweg in Höhe der Brücke des Benser Tiefs einen Tisch und zwei Bänke. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es im Tulpenweg in Neuharlingersiel. Ein Seat Ateca wurde zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 12,10 Uhr, beschädigt. Vermutlich öffnete ein Verkehrsteilnehmer die Tür seines Fahrzeugs und stieß damit gegen die linke Seite des geparkten Seat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

