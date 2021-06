Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Verkehrsunfallflucht/ Roter 3er BMW beschädigt

Uedem (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag 18. Juni 2021, gegen 15 Uhr einen am Straßenrand der Mosterstraße geparkten BMW. Der Unbekannte kam aus Richtung Boxteler Bahn (L77) und fuhr aus bislang nicht bekannter Ursache gegen die Stoßstange des geparkten Autos. Der männliche, circa 1,70- 1,80m große, dunkelhäutige Fahrer mit athletischer Statur stieg aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend stieg er wieder in sein Auto, vermutlichen einen schwarzen Opel Corsa mit KLE- Städtekennung, und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell