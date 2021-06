Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zyfflich- Verkehrsunfall/ 56-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Zyfflich (ots)

Eine 56-jährige Frau aus den Niederlanden wurde am Freitag, 18. Juni 2021, gegen 12.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 56-Jährige fuhr in ihrem Hyundai I20 die B 9 in Richtung Niederlande entlang, als eine 70-jährige Frau aus Kranenburg in ihrem Audi A5 von der alten Heerstraße die B9 in Richtung Häfnerdeich überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Niederländerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell