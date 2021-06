Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Lager

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag (20. Juni 2021) das Fenster aus dem Garagentor eines Lager- und Geschäftsgebäudes an der Hoffmannallee ausgebaut, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Unklar ist, ob sie tatsächlich das Lager betreten haben und etwas erbeuten konnten. Die Kripo Kleve bittet Zeugen, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

