Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Alkoholisierter Traktorfahrer auf Bundesstraße 9 gestoppt

Kevelaer / Weeze (ots)

Am Samstagabend (19.06.2021) gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei ein Traktor gemeldet, der in auffälliger Weise die Bundesstraße von Weeze kommend in Richtung Kevelaer befuhr. Die Fahrweise wurde als unsicher beschrieben, es bestand der Verdacht, dass der Traktorfahrer alkoholisiert sein könnte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Traktor im Bereich einer Baustelle auf der Weezer Straße stehenderweise angetroffen werden. Hinter dem Lenkrad saß ein 33-jähriger Mann aus Weeze. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor bereits auf der B 9 zwei Leitpfosten beschädigt hatte, im Baustellenbereich war es zu einer Kollision mit Baustellenzubehör und einer abgelegten Baggerschaufel gekommen. Da der Traktorfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Sicherstellung des Führerscheines war nicht möglich, da der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell