Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Granate bei Bauarbeiten auf Kasernengelände entdeckt

Kontrollierte Sprengung heute gegen 14:30 Uhr, Information zu Straßensperrungen

Kalkar (ots)

Bei Bauarbeiten ist auf dem Gelände der Von-Seydlitz-Kaserne an der Römerstraße eine 25-Pfund-Granate entdeckt worden. Diese wird am heutigen Samstag (19. Juni 2021) durch den Kampfmittelräumdienst gegen etwa 14:30 Uhr kontrolliert gesprengt. Die Polizei wird gemäß des Sicherheitsbereiches ab ca. 14 Uhr Sperrungen an folgenden Stellen auf den Zufahrtsstraßen zur Kaserne einrichten:

- Kreisverkehr Römerstraße / Gocher Straße (B67) - Kreisverkehr Gocher Straße (B67) / Klever Straße (B57) - Kreuzung Kalkarer Straße (B67) / Berk'sche Straße - Kreisverkehr Berk'sche Straße / Römerstraße

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden, den Bereich zu umfahren und Ausweichstrecken zu nutzen. Auf unseren Facebook- und Twitter-Accounts informieren wir, wann genau die Straßensperrungen eingerichtet werden und wann sie aufgehoben werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell