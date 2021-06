Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pedelec-Fahrerin wird schwer verletzt

Issum (ots)

Am Freitag (18.06.2021) gegen 13.30 h kam es an der Kreuzung Weseler Straße / Vogt-von-Belle-Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin aus Issum schwerverletzt wurde. Eine 67-jährige Frau aus Krefeld befuhr mit ihrem PKW Peugeot vom Nordring kommend die Weseler Straße. An der o.g. Kreuzung beabsichtigte sie, nach links in die Straße Vogt-von-Belle-Platz abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 67-jährigen Pedelec-Fahrerin, die die Weseler Straße auf dem dafür vorgesehenen Radweg in Richtung Nordring befuhr. Obwohl sie einen Fahrradhelm trug, musste sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

